Чи зупинить погода наступ росіян: в "Азові" розповіли, до чого готуватись

ЗСУ на фронті / © "Бернлі"

Зміна погоди змусить російську армію змінити свою тактику на фронті. В «Азові» прогнозують, що з опаданням листя піші групи ворога стануть легкою мішенню, тому окупанти вже вигадали нову хитрість — вони чекають на дощі, щоб штурмувати без загрози з повітря.

Про це розповів начальник штабу 1-го корпусу НГУ «Азов» Арсен «Лемко» Дмитрик.

За його словами, незабаром на деревах не залишиться листя. Це унеможливить застосування однієї з поширених тактик армії РФ — використання невеликих піших груп для просування.

Без зеленого прикриття українські війська одразу бачитимуть ворожих солдатів, що зробить такі маневри самогубними. Проте, як зазначає «Лемко», розслаблятися не варто.

«Ворог продовжує вчитися. Кожного разу противник використовує нову тактику», — зауважив він.

Нова тактика окупантів

Однією з таких нових тактик, до якої вже вдаються окупанти, є проведення штурмових операцій під час поганої погоди, зокрема сильного дощу. Мета такої хитрості проста і прагматична.

«Чому ворог вибирає таку тактику? Щоб наші українські дрони не атакували їх через дощ», — підкреслив Дмитрик.

Військовий вважає, що російська армія цілеспрямовано чекає на дощові дні, аби проводити штурми, розраховуючи на «сліпе небо». Це створює однакові умови для обох сторін, нейтралізуючи значну перевагу, яку Україні дають безпілотники.

«Коли йде дощ, у небі немає дронів. Ні в однієї, ні в іншої сторони», — запевнив боєць «Азову».

Нагадаємо, центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що Росія розгорнула масштабну кампанію з вербування найманців у країнах Азії, Африки та Латинської Америки.

За даними відомства, вербування маскують під легальне працевлаштування чи співпрацю, проте насправді людей обманом відправляють на фронт або змушують працювати на військових заводах, як це сталося в Кенії та ПАР.

У ЦПД наголосили, що такі дії є відтворенням колоніальних схем експлуатації людей як «гарматного м’яса» та підривають міжнародну безпеку.