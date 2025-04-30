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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Чи зважиться Україна на удар по Москві на 9 травня – відповідь експерта

Україна не планує атакувати Москву 9 травня через присутність на військовому параді лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Красна площа, Москва

Красна площа, Москва. / © Associated Press

Україна не планує жодних атак на Москву під час військового параду 9 травня, зокрема на Красну площу. Причина — присутність лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що робить будь-які дії такого характеру дипломатично небажаними.

Про це заявив міжнародний експерт Андрій Романюк у коментарі “Еспресо”.

“Однозначно, що Україна не буде обстрілювати Красну площу у Москві 9 травня. Оскільки там буде присутній глава Китаю Сі Цзіньпін, і Україна ніколи не піде на загострення міжнародних відносин з Пекіном”, — наголосив експерт.

За словами Романюка, будь-які дії, які Китай міг би сприйняти як ворожі, загрожують серйозними наслідками для Києва, зокрема — ризиком втрати залишків китайського нейтралітету.

“Це не в наших інтересах, щоб Китай сприйняв це як ворожу дію України й перейшов на бік Росії, маючи тепер виправдання”, — зазначив експерт, додавши, що й без того Китай “постачає Росії зброю”, а “на окремих напрямках уже присутні китайські військовослужбовці”.

На думку Романюка, можливий удар по столиці РФ у цей день було б трактовано міжнародним правом як акт агресії, що поставив би Київ у вкрай невигідне становище на дипломатичній арені.

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