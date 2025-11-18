Чим обернеться для України втрата Гуляйполя: експерт попереджає про небезпечний маневр РФ

Гуляйполе.

Армія агресорки Росії намагається створити напівоточення Гуляйполя у Запорізькій області, аби витіснити звідти українські війська. Втрата цього міста загрожує просуванням загарбників в бік Запоріжжя.

Про це заявив військовий аналітик Денис Попович в ефірі "КИЇВ24".

"Стосовно фортифікації — ворог б'є в обхід. В цьому полягає небезпека просування в бік Гуляйполя, і в бік Оріхова, а також створення позицій для подальшого наступу на Запоріжжя в якомусь майбутньому… Через тиждень, через місяць, через два місяці. Основні оборонні позиції сконцентровані на півдні. Удар зі сходу неприємний у тому сенсі, що там не такі оборонні споруди, як південніше", — наголошує військовий аналітик.

Попович додає, що біля Гуляйполя повторюється сценарій Покровсько-Мирноградської агломерації.

Він також наголошує, що ситуація біля Гуляйполя "сформувалася не вчора і навіть не в жовтні, коли ворог там активізувався". За словами експерта, це наслідки окупації Вугледара, ситуації на південно-донецькому напрямку.

"Звідти ця загроза виходить", — наголосив експерт.

Якщо Гуляйполе буде втрачено, то подальший наступ, наголосив Попович, буде у бік Запоріжжя та Оріхова.

"Створення можливостей для початку наступальних дій безпосередньо на обласний центр у якомусь майбутньому. Коли це станеться, прогнозувати ми не можемо, але цей поступ він створює у потенційному майбутньому загрози саме для Запоріжжя", — наголосив Попович.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що Гуляйполе може спіткати доля Мирнограда і Покровська. Небезпека для міста на Запоріжжі ще більше зросте, якщо росіяни окупують Рівнопілля — тоді загарбникам стане легше обстрілювати Гуляйполе з дронів та артилерії, адже місто розташоване в низині.

За даними ISW, армії РФ залишилося до Гуляйполя чотири кілометри. Окупанти продовжують просування до міста та автомагістралі Т-0401 Покровськ-Гуляйполе, яка є одним з основних українських пунктів постачання Гуляйполя.