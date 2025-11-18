ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
2 хв

Чим обернеться для України втрата Гуляйполя: експерт попереджає про небезпечний маневр РФ

Експерт розповів, чому атаки РФ під Гуляйполем можуть стати фатальними.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Гуляйполе.

Гуляйполе.

Армія агресорки Росії намагається створити напівоточення Гуляйполя у Запорізькій області, аби витіснити звідти українські війська. Втрата цього міста загрожує просуванням загарбників в бік Запоріжжя.

Про це заявив військовий аналітик Денис Попович в ефірі "КИЇВ24".

"Стосовно фортифікації — ворог б'є в обхід. В цьому полягає небезпека просування в бік Гуляйполя, і в бік Оріхова, а також створення позицій для подальшого наступу на Запоріжжя в якомусь майбутньому… Через тиждень, через місяць, через два місяці. Основні оборонні позиції сконцентровані на півдні. Удар зі сходу неприємний у тому сенсі, що там не такі оборонні споруди, як південніше", — наголошує військовий аналітик.

Попович додає, що біля Гуляйполя повторюється сценарій Покровсько-Мирноградської агломерації.

Він також наголошує, що ситуація біля Гуляйполя "сформувалася не вчора і навіть не в жовтні, коли ворог там активізувався". За словами експерта, це наслідки окупації Вугледара, ситуації на південно-донецькому напрямку.

"Звідти ця загроза виходить", — наголосив експерт.

Якщо Гуляйполе буде втрачено, то подальший наступ, наголосив Попович, буде у бік Запоріжжя та Оріхова.

"Створення можливостей для початку наступальних дій безпосередньо на обласний центр у якомусь майбутньому. Коли це станеться, прогнозувати ми не можемо, але цей поступ він створює у потенційному майбутньому загрози саме для Запоріжжя", — наголосив Попович.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що Гуляйполе може спіткати доля Мирнограда і Покровська. Небезпека для міста на Запоріжжі ще більше зросте, якщо росіяни окупують Рівнопілля — тоді загарбникам стане легше обстрілювати Гуляйполе з дронів та артилерії, адже місто розташоване в низині.

За даними ISW, армії РФ залишилося до Гуляйполя чотири кілометри. Окупанти продовжують просування до міста та автомагістралі Т-0401 Покровськ-Гуляйполе, яка є одним з основних українських пунктів постачання Гуляйполя.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie