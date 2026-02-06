Чим та як швидко окупанти зможуть замінити Starlink: експерт відповів

Starlink / © facebook.com/sukhomlyn.sergey

Росіяни зіткнулися з серйозними логістичними та управлінськими проблемами на лінії бойового зіткнення через відключення неверифікованих терміналів Starlink. Втрата сучасного зв’язку вже вплинула на ситуацію на полі бою, значно знизивши наступальний потенціал противника.

Про це розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло для «24 Каналу».

Експерт зазначив, що Starlink був для росіян найзручнішим інструментом для координації дій. Його відсутність змушує ворога шукати альтернативи, які значно поступаються в ефективності.

«З радянських часів є стандартні методички щодо організації радіо- та дротового зв’язку. Але зрозуміло, що російським військовим набагато легше використовувати той же Telegram для коригування ударів та швидко розгортати Starlink, який є дуже зручною технологією», — зазначив експерт.

Жмайло зауважив, що хоча начальник Генштабу РФ ще з 2022 року намагався боротися із залежністю від західних технологій, реальної заміни їм так і не знайшли. Російська навігаційна система та засоби зв’язку є застарілими, немасовими та незручними.

Коли та чим росіяни зможуть замінити Starlink

Наслідки технологічного удару вже фіксуються у зведеннях з фронту. За словами експерта, статистика Генштабу свідчить про реальне зниження активності ворога.

"Росіянам знадобляться тижні для того, щоб відновити нормальне функціонування свого зв’язку. Якщо подивитися статистику, можна побачити, що на лінії бойового зіткнення інтенсивність штурмів справді впала, а на деяких ділянках — й узагалі зупинилась. Це і є прямим свідченням проблеми для росіян», — наголосив Дмитро Жмайло.

За оптимістичними для ворога прогнозами, на відновлення керованості військами їм знадобиться кілька тижнів. За реалістичнішим сценарієм — це можуть бути місяці.

Попри тактичний успіх України, експерт застерігає від недооцінки ворога. Росія зберігає здатність швидко масштабувати будь-які доступні технологічні рішення.

Головним ризиком залишається співпраця Москви з Пекіном. Існує ймовірність появи на фронті китайських аналогів супутникового зв’язку, які можуть замінити заблоковані термінали Starlink. Крім того, росіяни продовжують намагатися копіювати або красти українські технологічні рішення для адаптації під свої потреби.

Нагадаємо, раніше неодноразово з’являлася інформація про використання ворогом терміналів SpaceX, отриманих через механізми «паралельного імпорту». Однак спільні зусилля української сторони та партнерів щодо обмеження роботи цих пристроїв на окупованих територіях дали свій результат.