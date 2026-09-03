Чим Україна може дешево збивати ракети й дрони: експерт назвав перспективне рішення

Дрон-перехоплювач (ілюстративне фото)

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Україні варто зосередитися на створенні недорогих ракет-перехоплювачів із сучасними системами самонаведення, які дозволять знищувати ворожі засоби ураження без застосування значно дорожчих комплексів ППО.

Про це заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик в коментарі “Київ 24”.

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За його словами, для таких перехоплювачів можуть використовуватися лазерні, теплові або відеоголовки самонаведення. Важливу роль при цьому відіграє програмне забезпечення, яке відповідає за захоплення цілі та наведення протиракети.

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«Я б орієнтувався насамперед на дешеві ракети з головками самонаведення — лазерними, тепловими або відеоголовками. Багато залежить від програмного забезпечення, яке забезпечує захоплення цілі та доведення протиракети до неї», — пояснив Боровик.

За його словами, для цього потенційно можуть використовуватися Vampire та інші типи ракет, запаси яких є у США та європейських країнах. Водночас зараз їх застосування обмежує відсутність достатньо ефективних систем наведення.

Боровик зазначив, що над створенням дешевших засобів перехоплення працюють як українські, так і західні компанії. Зокрема, йдеться про оснащення доступних ракет недорогими головками самонаведення.

«Тоді недорогий засіб, який летить на тебе, можна буде знищувати таким самим недорогим, а можливо, навіть дешевшим засобом. Найімовірніше, протидія має коштувати дешевше, ніж те, що тебе атакує. Це найбільш правильний шлях протидії цій загрозі», — сказав він.

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Окремо Боровик звернув увагу на роль засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, РЕБ може змусити ворожий засіб ураження відхилитися від заданої цілі та впасти в іншому місці. Водночас він зауважив, що таке рішення не завжди є безпечним, хоча й може зменшити ризик руйнувань і втрат у разі удару по запланованій противником цілі.

Дефіцит ракет ППО: що відомо

Нагадаємо, за інформацією Associated Press, у Європі виник дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot. Одна із причин — це війна США з Іраном. Американські журналісти вважають, що це може зробити НАТО вразливішим перед потенційною російською атакою.

Раніше ми писали, що український уряд направив офіційний запит до Європейської комісії з проханням дозволити витратити 2 мільярди євро з 90-мільярдного кредиту ЄС на закупівлю зенітних ракет до систем Patriot. Ці кошти є частиною більшого фінансового пакету, залишок якого в розмірі 4 мільярдів євро спрямують на придбання озброєння європейського та українського виробництва.

Раніше у Financial Times писали, що у серпні під час російських ударів по Києву пускові установки Patriot залишалися без ракет-перехоплювачів, тому ППО не змогла перехопити балістичні ракети.

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