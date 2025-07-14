Чим відрізняються зібрані в Росії "Герані" від іранських "Шахедів": пояснення експерта

"Герань-2" є майже точною копією "Shahed 136", але більш спрощеною та уніфікованою / © MIL.IN.UA

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Росіяни атакують українців і дронами «Герань», і «Шахедами» іранського виробництва.

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів в інтерв’ю Radio NV, чим відрізняються російські дрони від іранських «Шахедів», фактичною копією яких вони є.

Зі слів Романенка, ці безпілотники відрізняються здебільшого електронікою і матеріалом корпусу.

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«В іранських дронах інколи були наповнювачі інші, наприклад, сотові панелі. Він створений із вуглепластику, обклеєний скловолокном», — сказав експерт.

Утім, конструктивно — за формами, аеродинамічно — між «Геранями» та «Шахедами» немає жодної різниці, додав він.

«По двигуну — той же китайський двигун Mado-550, 50 кінських сил. Матеріали, які використані, і електроніка — от це різниця», — додав Романенко.

Раніше повідомлялося, що РФ вже використовує для ударів по Україні «дрони-камікадзе власного виробництва на основі іранських „Shahed“.

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Крім того, росіяни затирають маркування на ударних безпілотниках «Шахед», аби неможливо було встановити країну походження комплектуючих. Проте можна відрізнити, які саме дрони були зібрані в Росії, а які були виготовлені в Ірані.

Капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук пояснив, що Росія суттєво нарощує виробництво ударних безпілотників, які використовує для масованих атак по Україні. Це частина стратегічної повітряної кампанії, що має на меті не лише завдати фізичної шкоди, а й посіяти паніку серед мирного населення.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині вночі лунали вибухи.