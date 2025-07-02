Чим загрожує Україні зупинення військової допомоги США: WP про катастрофічні наслідки рішення Трампа

Рішення Трампа зупинити постачання зброї Україні матиме катастрофічні наслідки / © ТСН.ua

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Через три з половиною роки після початку конфлікту Росія розпочала новий наступ, посиливши атаки дронами та ракетами на українські міста. Кремлівський диктатор Володимир Путін, дотримуючись максималістських територіальних вимог, відкинув усі заклики до припинення вогню. Водночас Україна стикається з критичною нестачею зброї та солдатів. Без негайного збільшення допомоги, попереджають західні прихильники України, «катастрофічний провал може бути неминучим» для уряду в Києві.

Про це пише The Washington Post.

Чому замороження допомоги — катастрофа

Тепер з’явилася новина про те, що адміністрація Трампа призупиняє деякі постачання зброї Україні, включно з ракетами-перехоплювачами для систем ППО Patriot — основи української оборони від російських авіаударів, а також високоточними артилерійськими снарядами та ракетами для винищувачів F-16. Це зброя, обіцяна адміністрацією Байдена, частина якої вже була розміщена в Польщі.

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Замороження постачань відбулося після того, як Пентагон визначив, що американські запаси боєприпасів небезпечно низькі. За словами прессекретарки Білого дому, рішення «було ухвалено для того, щоб поставити інтереси Америки на перше місце».

Проте видання наголошує, що пауза в постачанні цих критично важливих систем озброєння Україні зараз, коли Росія йде в наступ, може мати «руйнівні та незворотні наслідки». Якщо Росія переможе, США, їхні європейські союзники та світ будуть менш безпечними.

Війна на виснаження: російські переваги та українські виклики

Європа пообіцяла спробувати заповнити прогалину, що виникла через відмову адміністрації Трампа. У квітні Європа вперше від червня 2022 року перевершила США як найбільший донор військової допомоги Україні, надавши близько 85 мільярдів доларів порівняно з 77 мільярдами доларів від Америки. Однак європейські країни стикаються зі своїми викликами: їхні запаси зброї низькі, а оборонні галузі не готові до стійкого високомасштабного виробництва.

Натомість Росія має велику промислову базу і вже перевела економіку на воєнні рейки. Іншими словами, у війні на виснаження Росія має перевагу. Раніше Україна мала тверду підтримку США, але тепер, із замороженням зброї Трампом, це під питанням.

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«Якщо Росія переможе в цій агресивній війні, це буде не через відсутність рішучості України, це буде через „нерішучість Америки“», — наголошує видання.

Нагадаємо, США вдруге за пів року призупиняють військову допомогу Україні. Найбільше це вплине на постачання систем ППО — саме тоді, коли вони критично необхідні українцям.