Чим ЗСУ могли знищити базу запуску "Шахедів" на Курщині: авіаексперт дав відповідь

ЗСУ завдали ударів по ворожих цілях в Тьоткіно / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Генштаб офіційно підтвердив, що 19 квітня Повітряні Сили України завдали успішного удару по місцю запуску «Шахедів» неподалік населеного пункту Тьоткіно на Курщині. Окрім ударних БпЛА, було ліквідовано до двох десятків операторів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, яка саме зброя туди прилетіла, передає 24 Канал.

Район Тьоткіно є своєрідним російськими клином, території навколо якого контролюють Збройні Сили України.

Реклама

«Його вже треба зрізати, імовірно, ми так і зробимо, адже частина наших військ підійшла до правого берега Сейма», — зауважив Світан.

Чим вдарили ЗСУ

Відомо, що зараз територію біля Тьоткіно росіяни використовують як базу, укріпрайон, який містить досить серйозні пункти управління, зокрема й місця, звідки запускаються безпілотники.

По цій території відпрацювала українська авіація, цікаво, що це відбулося не вперше. Цього разу, імовірно, запускалися планувальні авіаційні бомби, на кшталт французьких HAMMER, вважає льотчик-інструктор. Вони мають можливість запуску з малої висоти, мають ракетний прискорювач, який дає можливість піднятися ці 250-кілограмові авіаційні бомби на певну траєкторію і далі планувати точно на ціль.

«Чудова система навігації, яка ніяк не реагує на російські РЕБи та виконує бойові завдання», — зауважив військовий аналітик.

Довідка: Французька авіабомба AASM HAMMER — це високоточна модульна зброя масою 250 або 1000 кілограмів, призначена для ураження наземних цілей з великої відстані (до 70 кілометрів). Вона оснащується системами наведення GPS/INS, інфрачервоною або лазерною, забезпечуючи точність до 1 метра. HAMMER сумісна з багатьма бойовими літаками, зокрема Rafale, Mirage 2000, F-16 і може бути адаптована до радянських типів.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали точкового удару по місцях зосередження операторів БПЛА на Курщині. У результаті було знищено 20 операторів. Це суттєвий удар по можливостях противника, особливо з огляду на те, що саме на цьому напрямку росіяни масово застосовують FPV-дрони на оптоволокні.