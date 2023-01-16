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"Ці косорукі скоти промазали": мер Дніпра розповів, куди цілили росіяни, ракета яких влучила у будинок

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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"Ці косорукі скоти промазали": мер Дніпра розповів, куди цілили росіяни, ракета яких влучила у будинок

Фото: ДСНС

Росіяни 14 січня зруйнували у Дніпрі багатоквартирний будинок.

Міський голова Дніпра Борис Філатов озвучив версію, куди насправді цілила у Дніпрі Росія, ракета якої зруйнувала дев'ятиповерхівку та вбила понад 35 людей.

Своє припущення він висловив в ефірі Radio NV.

"Через Дніпро знаходиться наша Придніпровська теплостанція. Як версію можна розглядати, що вони мусили поцілити в нашу Придніпровську теплостанцію. Але ви ж розумієте, що таке Х-22: це вбивця авіаносців, ракета, яка стріляє, як кажуть, по площах. Ці косорукі скоти промазали, ракета пролетіла мимо, залетіла через Дніпро і влучила в житловий будинок", - наголосив Філатов.

Більше того він зазначив, що у зруйнованому будинку доведеться демонтувати декілька секцій. За попередньою інформацією, внаслідок удару РФ у будинку 72 квартири зруйновано, пошкоджено понад 230. 

Нагадаємо, що 14 січня російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку у Дніпрі, зруйнувавши цілий під'їзд та вбивши мирних жителів. Так, станом на 16 січня на місці трагедії вже другу добу триває рятувально-пошукова операція. Наразі відомо про щонайменше 35 загиблих людей, серед яких 2 дитини, та про 75 травмованих осіб (з них 14 дітей), доля 35 осіб з'ясовується.

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Дата публікації
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