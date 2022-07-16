"Ці кроки дуже впевнені": ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку

Українські військові хоча і повільно, зате тихими, впевненими кроками продовжують просуватися на Херсонському напрямку.

Ці кроки відбуваються в таємничості, щоб ЗСУ могли закріпитися на тій території і потім оголосити про свої перемоги.

Про це начальниця пресцентру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила 16 липня.

"На Херсонському напрямку ми просуваємося, можливо, не так швидко, як хочеться тим, хто подає позитивні новини, але, повірте, ці кроки дуже впевнені. І саме для того і робляться вони в тиші, в певній таємничості, щоб закріпитися на тій території і потім оголосити про свої перемоги", – пояснила Гуменюк.

Вона також розповіла, що 15 липня під час зачищування звільненого два тижні тому села Потьомкіне в Херсонській області ЗСУ натрапили на броньовану машину окупантів. Тож трофейна техніка вже перейшла на озброєння української армії.

Нагадаємо, радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ФСБ Росії могла отруїти головного зрадника області Володимира Сальдо.

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