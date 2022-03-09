"Ці міста ніколи не становили загрози": Зеленський звернувся до європейців через злочини Росії проти України

"Ці міста ніколи не становили загрози": Зеленський звернувся до європейців через злочини Росії проти України

Російські окупанти принесли зло на нашу землю.

Українські міста, які зараз бомбить Росія, ніколи не становили загрози для окупанта.

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Про це під час свого звернення 9 березня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Європейці, маріупольці, українці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. Усі зруйновані міста. Те, що вони зробили з Волновахою, Харковом, Ізюмом, Охтиркою, Черніговом, Бородянкою, Гостомелем, Житомиром та ще десятками наших українських міст, які ніколи не становили жодної загрози РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що авіабомба на пологовий будинок – остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців.

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