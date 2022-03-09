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"Ці міста ніколи не становили загрози": Зеленський звернувся до європейців через злочини Росії проти України

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"Ці міста ніколи не становили загрози": Зеленський звернувся до європейців через злочини Росії проти України

Associated Press

Російські окупанти принесли зло на нашу землю.

Українські міста, які зараз бомбить Росія, ніколи не становили загрози для окупанта. 

Про це під час свого звернення 9 березня сказав президент України Володимир Зеленський. 

"Європейці, маріупольці, українці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. Усі зруйновані міста. Те, що вони зробили з Волновахою, Харковом, Ізюмом, Охтиркою, Черніговом, Бородянкою, Гостомелем, Житомиром та ще десятками наших українських міст, які ніколи не становили жодної загрози РФ", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що авіабомба на пологовий будинок – остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців. 

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