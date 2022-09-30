"Ці точно кинуть": стало відомо, хто в РФ агітує Путіна застосувати ядерну зброю проти України

Росія може застосувати ядерну зброю проти України, якщо на фронті не матиме перемог. І така вірогідність дуже висока.

Таку думку у коментарі "24 каналу" висловив ізраїльський бізнесмен російського походження Леонід Невзлін, який є колишнім співвласником російської нафтової компанії "ЮКОС", а відповідно ворогом Путіна та його режиму.

На його думку, Путін наразі перебуває у стані впевненості, що мобілізація допоможе Росії "здобувати перемоги на фронті". А, якщо цього не станеться і РФ зазнавати втрат, то Путін "піде в депресію, що робить зазвичай, коли у нього щось не виходить" і його будуть агітувати до застосування тактичної ядерної зброї, говорить Невзлін.

"Далі, найімовірніше, як загнаний у кут пацюк, Путін цілком здатен застосувати тактичну ядерну зброю. Як кажуть ваші (ред. - ГУР) розвідники, по лінії фронту. Я б вважав цю вірогідність дуже високою - десь біля 50%, не менше. І до цього без сумніву треба готуватися. Другий варіант, що Путін передасть кермо влади, скажімо, "партії війни". Ці точно кинуть тактичну ядерну зброю", – сказав російський опозиціонер.

Невзлін також зазначив, що керівником, теоретиком та ідеологом цієї партії в РФ сьогодні є Юрій Ковальчук. Саме він є автором ідеології руйнування української держави, перемоги російського світу у війні над Заходом як реваншу за поразку Радянського Союзу у Третій світовій – Холодній війні.

Нагадаємо, раніше російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади. Як зазначив політолог, Ковальчук "виховував Путіна в ультрафашистських поглядах", оскільки він є ідеологом "мобілізаційної групи", яка діє всередині адміністрації президента РФ в останні 10 років.

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