"Ці точно кинуть": стало відомо, хто в РФ агітує Путіна застосувати ядерну зброю проти України

Очільник Кремля може піддатися на заклики "партії війни" та завдати ядерного удару.
Росія може застосувати ядерну зброю проти України, якщо на фронті не матиме перемог. І така вірогідність дуже висока.
Таку думку у коментарі "24 каналу" висловив ізраїльський бізнесмен російського походження Леонід Невзлін, який є колишнім співвласником російської нафтової компанії "ЮКОС", а відповідно ворогом Путіна та його режиму.
На його думку, Путін наразі перебуває у стані впевненості, що мобілізація допоможе Росії "здобувати перемоги на фронті". А, якщо цього не станеться і РФ зазнавати втрат, то Путін "піде в депресію, що робить зазвичай, коли у нього щось не виходить" і його будуть агітувати до застосування тактичної ядерної зброї, говорить Невзлін.
"Далі, найімовірніше, як загнаний у кут пацюк, Путін цілком здатен застосувати тактичну ядерну зброю. Як кажуть ваші (ред. - ГУР) розвідники, по лінії фронту. Я б вважав цю вірогідність дуже високою - десь біля 50%, не менше. І до цього без сумніву треба готуватися. Другий варіант, що Путін передасть кермо влади, скажімо, "партії війни". Ці точно кинуть тактичну ядерну зброю", – сказав російський опозиціонер.
Невзлін також зазначив, що керівником, теоретиком та ідеологом цієї партії в РФ сьогодні є Юрій Ковальчук. Саме він є автором ідеології руйнування української держави, перемоги російського світу у війні над Заходом як реваншу за поразку Радянського Союзу у Третій світовій – Холодній війні.
Нагадаємо, раніше російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади. Як зазначив політолог, Ковальчук "виховував Путіна в ультрафашистських поглядах", оскільки він є ідеологом "мобілізаційної групи", яка діє всередині адміністрації президента РФ в останні 10 років.
Читайте також:
- Це дуже сумні цифри: експерт припустив, скільки людей може загинути в разі ядерного удару РФ по Україні
- США та Захід не вдарять по Росії ядерною зброєю: експерт розповів, що ж тоді застосують проти РФ
- Відповідь буде радикальною: Данілов розповів, як світ відреагує на використання Росією ядерної зброї