“Ці варвари безумовно готові розпочати термоядерну війну”: американський історик назвав умову для її початку

“Ці варвари безумовно готові розпочати термоядерну війну”: американський історик назвав умову для її початку

Путін "аргументує" свої вимоги до цивілізованого світу наявністю в Росії ядерної зброї і він без вагань її застосує.

Коли у господаря Кремля у війні проти України будуть закінчуватися солдати та танки, він застосує ядерну зброю.

Таку думку висловив американський історик російського походження Юрій Фельштинський в розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

За його словами, Путін постійно аргументує свою позицію тим, що у нього є ядерна зброя.

“Усе це цивілізоване людство, яке тепер зіштовхується із загрозою варварства, яке виходить з боку Російської Федерації, повинно розуміти, що ці варвари безумовно готові розпочати термоядерну війну, якщо їм не дадуть те, що вони хочуть отримати”, - наголосив Фельштинський.

Історик зауважив, що Путін готує або навіть вже підготував світ до такого сценарію. І як тільки у нього почнуть закінчуватися воєнні ресурси, зокрема, безконечна кількість солдатів та танків, які він може кинути у війну проти України, то безумовно залишиться ядерна зброя.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики готуються до ймовірного застосування Росією тактичної ядерної зброї, а також розповів, до чого може призвести ядерний шантаж РФ.

Що такое тактична ядерна зброя та як вона працює

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