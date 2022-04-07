"Ці варвари побували скрізь": президент "Оболоні" розповів, що окупанти зробили з тренувальною базою клубу в Бучі

"Ці варвари побували скрізь": президент "Оболоні" розповів, що окупанти зробили з тренувальною базою клубу в Бучі

Слободян повідомив невтішні новини.

Російські окупанти зруйнували паркан та пограбували тренувальну базу столичної "Оболоні" у Бучі.

Про це заявив президент київського клубу Олександр Слободян.

"Наша тренувальна база в Бучі? Заїхали танком на територію, знищивши металевий паркан, пограбували роздягальні. На місці паркування автобусу знайдено снаряд, який, здається, не розірвався. Поля візуально не пошкоджені, але детально оглянути їх поки що не вдалося. Там можуть бути міни, розтяжки, треба почекати на висновки інженерної служби.

Чи доречно говорити про майбутнє українського футболу? Складно. Стоїть питання виживання людей, країни та її економіки. Наприклад, ми маємо експорт своїх товарів до 70 держав світу зі всіх континентів. Але українські порти заблоковані і невідомо, коли розблокуються. Логістика транспорту, імпорт сировини — це велика проблема.

Втім, ми маємо терпіти, підтримувати ЗСУ та вірити в нашу перемогу. Так воно і буде, адже ми на своїй землі і нікому її не здамо", – поділився Слободян в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів російськими окупантами в Ірпені зруйновано стадіон "Чемпіон".

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