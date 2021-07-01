"Ці "зайчики" точно там не будуть": Рєзніков заперечив можливу участь терористів у "нормандському форматі"

"Ці "зайчики" точно там не будуть": Рєзніков заперечив можливу участь терористів у "нормандському форматі"

За стіл переговорів із бойовиками ніхто не сяде, запевнив Рєзніков.

Україна не допустить участь представників терористичних фейкових "Л/ДНР" до перемовин політичних радників лідерів "нормандського формату".

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю ZN.UA.

"Ні, це абсолютно виключено. Ці "зайчики" там точно бути присутніми у жодному вигляді не можуть. (...) На зустрічах політичних радників нормандського формату в нинішньому квадроскладі (...) чотири учасники й чітко зрозуміло: посередники-модератори – представники Німеччини та Франції Ян Хеккер і Емманюель Бон, а Дмитро Козак і Андрій Єрмак – представники сторін конфлікту Росії та України відповідно", - заявив він.

Резніков допустив можливість того, що Росія може запросити представників бойовиків до "нормандського формату", зокрема, т.зв. "міністрів закордонних справ "ДНР" і "ЛНР" Наталію Ніконорову і Владислава Дейнего, але, як запевнив український віцепрем'єр-міністр, з ними за один стіл переговорів ніхто не буде сідати.

"Росіяни можуть хоч десять разів запросити цих персонажів як самостійних гравців, але їм навіть ніхто візи не дасть і в'їзду до країни не дозволить. Тому що вони не суб’єктні", - каже Резніков.

Водночас, член української делегації на переговорах щодо Донбасу додав, якщо РФ включить Ніконорову і Дейнего до свого складу, то для усієї "світової спільноти вони остаточно підтвердять, хто є хто".

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, якого називають є головним переговірником і кремлівським куратором врегулювання ситуації на сході України, висловив думку, що після зустрічі Байдена з Путіним з'явилася надія на врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше Дмитро Козак висунув умову для участі США в переговорах щодо ОРДЛО.

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