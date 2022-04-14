"Ці злочини є реальними, не фейком": головний прокурор Гааги заявив про нові воєнні злочини в Україні

"Ці злочини є реальними, не фейком": головний прокурор Гааги заявив про нові воєнні злочини в Україні

Ситуація з воєнними злочинами не покращується, сказав Хан.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що необхідно перевірити нову інформацію щодо скоєння воєнних злочинів на території України.

Про це Хан сказав на спільному з генпрокуроркою України Іриною Венедіктовою брифінгу 14 квітня в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, що ці злочини є реальними, вони не є фейком", – наголосив прокурор МКС.

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"Ми бачимо, що ситуація не покращується. Ми отримуємо інформацію про скоєння нових злочинів. Наше завдання – перевірити достовірність цих заяв і з професійного погляду оцінити, чи вони відповідають стандартам прийнятності (розгляду МКС – ред.)", – розповів Хан.

Водночас він не взявся прогнозувати, яким буде розгляд в МКС.

"42 країни подали заяви до МКС... нашим завданням є отримання та збереження всіх можливих доказів, які можна зібрати... Не гадатиму, що буде надалі. Докази говоритимуть самі про себе", – сказав прокурор.

Нагадаємо, 13 квітня Хан особисто прибув до Бучі в Київській області та заявив, що Україна є місцем воєнних злочинів.

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