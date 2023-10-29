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Цифра наближається до 300 тисяч: Генштаб назвав втрати армії Путіна

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Цифра наближається до 300 тисяч: Генштаб назвав втрати армії Путіна

Втрати армії Росії / Фото: Associated Press

Також Збройні сили України знищили десятки одиниць техніки та озброєння противника.

Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 року по 29 жовтян 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 299 080 осіб. За добу ліквідували 660 загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ. 

У техніці та озброєнні втрати противника становлять:

  • танків ‒ 5175 (+8) од,
  • бойових броньованих маши ‒ 9758 (+9) од,
  • артилерійських систем – 7188 (+8) од,
  • РСЗВ – 834 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 558 (+0) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1544 (+3),
  • кораблі ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9532 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1012 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати російської армії у війні проти України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати російської армії у війні проти України / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, екскомандир з "Айдару" проаналізував втрати Росії та України.

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Дата публікації
Перегляди
913
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