Цифра наближається до 98 тисяч: ЗСУ знищили 420 окупантів та 5 танків

Протягом доби ЗСУ ліквідували ще 420 російських загарбників.
Протягом доби, 17 грудня, Збройні сили України ліквідували 420 окупантів. Так, загальні втрати Росії у війні проти України наближаються до 98 тисяч солдат.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 17.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2985 (+5) од;
- бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од;
- артилерійських систем – 1947 (+1) од;
- РСЗВ - 410 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од;
- літаків - 281 (+0) од;
- гелікоптерів – 264 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0);
- крилаті ракети ‒ 653 (+61);
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од;
- спеціальна техніка ‒ 174 (+2).
Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби підрозділи Збройнихi сили України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.
Читайте також:
- "Зима буде дуже динамічним часом": у Пентагоні спрогнозували перебіг війни в Україні
- Британські розвідники пояснили, чому росіяни не запускають безпілотники з Криму
- На Луганщині десантники знищили позицію окупантів та боєкомплект (відео)