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Цифра наближається до 98 тисяч: ЗСУ знищили 420 окупантів та 5 танків

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Цифра наближається до 98 тисяч: ЗСУ знищили 420 окупантів та 5 танків

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Протягом доби ЗСУ ліквідували ще 420 російських загарбників.

Протягом доби, 17 грудня, Збройні сили України ліквідували 420 окупантів. Так, загальні втрати Росії у війні проти України наближаються до 98 тисяч солдат. 

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 17.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2985 (+5) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од; 
  • артилерійських систем – 1947 (+1) од;
  • РСЗВ - 410 (+0) од; 
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од;
  • літаків - 281 (+0) од;
  • гелікоптерів – 264 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0);
  • крилаті ракети ‒ 653 (+61);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од;
  • спеціальна техніка ‒ 174 (+2).

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби підрозділи Збройнихi сили України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

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Дата публікації
Перегляди
75
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