Цифра наближається до 98 тисяч: ЗСУ знищили 420 окупантів та 5 танків

Протягом доби, 17 грудня, Збройні сили України ліквідували 420 окупантів. Так, загальні втрати Росії у війні проти України наближаються до 98 тисяч солдат.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 17.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2985 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од;

артилерійських систем – 1947 (+1) од;

РСЗВ - 410 (+0) од;

засоби ППО ‒ 211 (+0) од;

літаків - 281 (+0) од;

гелікоптерів – 264 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1648 (+0);

крилаті ракети ‒ 653 (+61);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 4577 (+14) од;

спеціальна техніка ‒ 174 (+2).

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби підрозділи Збройнихi сили України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

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