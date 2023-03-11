Цифра ошелешує: Резніков розповів, скільки РФ від початку війни випустила по Україні ракет під час масованих атак

Міністр оборони України та норвезький колега побували у зруйнованих Росією населених пунктах Київщини.

Станом на 10 березня 2023 року Росія завдала по Україні 15 масованих атак та випустила 821 крилату та балістичну ракети.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом в рамках його візиту до Києва, передає пресслужба оборонного відомства.

"Станом на 10 березня 821 російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети. Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких долучилася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об’єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів, – сказав Резніков.

Остання ракетна атака Росії по Україні

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти завдали масований ракетний удар по Україні крилатими ракетами. Вони атакували, зокрема, Київ, Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Запорізьку, Львівську області. Внаслідок ракетного удару є поранені і загиблі, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, противник здійснив 81 пуск ракет і 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Знищено 34 крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр", а також 4 дрони-камікадзе.

Російські війська масовано обстріляли Україну 9 березня з використанням ракет "Кинджал". Їхня мета - ураження саме важливої інфраструктурні чи інші цінні об'єкти.

Нищать ворога в їхньому тилу: що відбувається на фронтах на ранок 11 березня

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