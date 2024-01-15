Цифра про поповнення армії РФ на 500 тисяч осіб роздута - британська розвідка

Заяви про поповнення російської армії на ще 500 тисяч осіб є перебільшенням.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну.

Розвідники нагадують заяву очільника Ради безпеки Дмитра Медведєва про те, що до російської армії 2023 року нібито приєдналися ще 500 тисяч осіб.

"Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута", – зазначають аналітики.

Розвідка також вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони і сільську місцевість.

"У своїх зусиллях виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією. Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження", – йдеться в огляді.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Росія створила всі умови для проведення мобілізаційних заходів, зокрема і на законодавчому рівні. Облік військовозобов'язаних є. Плани щодо формування і відновлення, наприклад, Ленінградського та Московського військових округів теж є. І це все буде впливати на мобілізаційні потреби їхніх Збройних сил.

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