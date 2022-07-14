Цифра шокує: Зеленський назвав кількість злочинів, пов'язаних із агресією Росії

Зокрема, за попередніми даними, понад 200 тис. дітей російські окупанти викрали та вивезли з України.

Про це глава держави сказав під час виступу на міжнародній конференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі.

"Щодня гинуть люди, щодня гинуть діти. Через російську агресію десятки тисяч українців убито, закатовано, скалічено і мільйони депортовано до Росії або позбавлено дому через бойові дії. Досі встановлюється, скільки українських дітей російські сили викрали та вивезли з України. Попередня цифра страшна – понад 200 тисяч дітей", – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що буквально у прямому ефірі світ бачить, як російська артилерія спалює міста на Донбасі та руйнує цивільну інфраструктуру.

"Лише за час від початку широкомасштабного вторгнення органи правопорядку України зареєстрували 34 039 злочинів, пов'язаних із російською агресією. А уявіть, скільки злочинів вони скоїли з 2014 року", – зауважив президент.

В цьому контексті він запевнив, що українське правосуддя зробить свою справу, пов'язану із національною юрисдикцією.

"Вірю, що Міжнародний кримінальний суд неминуче забезпечить відповідальність причетних до злочинів, які належать до його підсудності", – додав глава держави.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти влаштували ракетний обстріл Вінниці. Загарбники трьома ракетами влучили в будівлю з офісними приміщеннями.

За попередніми даними, відомо про 20 загиблих та 90 постраждалих внаслідок атаки.

Після "прильоту" у Вінниці величезна пожежа

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