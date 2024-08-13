"Цифра у рази більша": експерт назвав можливу кількість російських військових, взятих у полон на Курщині

Військовий експерт назвав можливу кількість російських військових, які були взяті у полон Україною в ході Курської операції.

Про це повідомив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Оця цифра, що заявлена – 2 тисячі, ми можемо говорити, що це швидше за все цифра військових, про яких так чи інакше повідомила українська сторона. Бо коли ворог береться в полон, так чи інакше (відбуваються – ред.) переговори, якісь комунікації на місцях працюють. Тобто це ті дві тисячі, про які знають росіяни. Скільки реально потрапило – тих самих агентів ФСБ, ГРУ, з якою швидкістю – думаю, що там цифра насправді в рази більша", – сказав він.

За словами Тимочко, російське військово-політичне командування може по-різному ставитися до долі представників різних свої військових формувань. Наприклад, російську владну верхівку не дуже турбує доля полонених в’язнів, які воювали проти України, чи найманців приватних військових компаній, чи контрактників, які уклали контракт за гроші.

"Зовсім інша ситуація, коли до полону потрапляють ФСБівці (бо там прикордонники – це контроль ФСБ), це агентурна мережа, кадировці, строковики. Тобто ті особи, які так чи інакше резонують в російському суспільстві. Цінність їх, як полонених, зростає в рази", – наголосив Тимочко.

Раніше в МЗС України назвали мету операції в Курській області.

ЗСУ показали ефектну роботу по техніці армії РФ