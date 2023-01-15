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"Цифри дуже перебільшені": військовий про наміри РФ зібрати 2-мільйонну армію цього року

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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"Цифри дуже перебільшені": військовий про наміри РФ зібрати 2-мільйонну армію цього року

Фото: Associated Press

Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації.

За даними воєнної розвідки України, Росія намагається створити Збройні сили чисельністю 2 мільйони осіб. Проте підготувати таку кількість солдатів для Росії буде проблематично.   

Таку думку "24 Каналу" висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. 

Він наголосив, що заводи Росії за кілька місяців не зможуть виготовити необхідну кількість бронетехніки. А підготувати 2-мільйонну армію треба, перебуваючи під санкціями та маючи певні обмеження в роботі зі світом.

"Цифри дуже перебільшені. Я б сказав, ну дуже – разів у 10, мабуть", - наголосив експерт.

Він пояснив, що Росії знадобиться 10 років на те, щоб підготувати таку кількість солдатів, й аж ніяк не можливо зробити це до весни. 

"По 200 тисяч за 2–3 місяці вони можуть підготовляти, до того ж уже навіть не мотопіхоти, а просто піхоти", - сказав Світан.

Нова хвиля мобілізації у РФ

В українській розвідці повідомили, що 15 січня Росія планує оголосили нову мобілізацію та набрати до 500 тис. бійців. Новоспечених окупантів відправлять у наступ у Донецькій, Харківській областях та, можливо, у Запорізькій області.

Підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації відбувається активно. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1806
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