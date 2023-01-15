"Цифри дуже перебільшені": військовий про наміри РФ зібрати 2-мільйонну армію цього року

Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації.

За даними воєнної розвідки України, Росія намагається створити Збройні сили чисельністю 2 мільйони осіб. Проте підготувати таку кількість солдатів для Росії буде проблематично.

Таку думку "24 Каналу" висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він наголосив, що заводи Росії за кілька місяців не зможуть виготовити необхідну кількість бронетехніки. А підготувати 2-мільйонну армію треба, перебуваючи під санкціями та маючи певні обмеження в роботі зі світом.

"Цифри дуже перебільшені. Я б сказав, ну дуже – разів у 10, мабуть", - наголосив експерт.

Він пояснив, що Росії знадобиться 10 років на те, щоб підготувати таку кількість солдатів, й аж ніяк не можливо зробити це до весни.

"По 200 тисяч за 2–3 місяці вони можуть підготовляти, до того ж уже навіть не мотопіхоти, а просто піхоти", - сказав Світан.

Нова хвиля мобілізації у РФ

В українській розвідці повідомили, що 15 січня Росія планує оголосили нову мобілізацію та набрати до 500 тис. бійців. Новоспечених окупантів відправлять у наступ у Донецькій, Харківській областях та, можливо, у Запорізькій області.

Підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації відбувається активно. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

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