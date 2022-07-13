"Цифри не мають значення, коли вбивають нашу аудиторію": Ольга Герасим'юк дала інтерв'ю польському телебаченню

Ольга Герасим'юк – голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення прийшла до студії VP World, де розповіла про те, як українські журналісти об'єдналися з початком широкомасштабного вторгнення Росії до України.

Ольга Герасим'юк розповіла польському телебаченню, як розпочався "Єдиний марафон новин" в Україні:

"Першою реакцією того ранку, коли почалися бомбардування, і прогриміли перші вибухи, стало те, що українські ЗМІ зібралися разом в одній студії та почали спільне мовлення. Різні ЗМІ – державні, приватні, місцеві – зібралися в одній студії. Так розпочався "Єдиний марафон новин" в Україні. Це була ініціатива самих журналістів, а не держави. Того ранку, коли почали падати бомби, журналісти різних каналів обговорили ситуацію між собою і вирішили, що будуть говорити в один голос, відмовляться від усього розважального контенту та будь-якого іншого контенту, не пов'язаного з війною. Так вони і вчинили. Почали мовити цілодобово, 24/7".

В інтерв'ю Ольга Герасим'юк висловила побажання, щоб ЗМІ інших частин світу ніколи не опинилися в ситуації, коли їм довелося б об'єднуватися так само, як це зробили в її країні, але в разі потреби українські ЗМІ є прикладом для наслідування.

Герасим'юк торкнулася одвічного питання журналістської професії: що означає бути журналістом, воно зазвичай викликає багато дискусій. Але щойно Росія вирішила посягнути на Україну, а заразом і на решту світу, стало зрозуміло: журналіст — це кожен громадянин, кожен солдат, кожен чоловік і кожна жінка, які готові об'єднатися в єдиній вірі у створення чути їхній голос.

"Звичайно, зараз йде багато обговорень про те, що означає бути журналістом: висвітлювати те, що відбувається з місця подій чи бути громадянином, солдатом? Ця тема завжди обговорювалися в нашій професії. Коли Російська Федерація розпочала агресію проти нашої країни, у журналістів в Україні не залишилося іншого вибору. Вони всі громадяни України, і які б у них не були розбіжності і як би не відрізнялися політики їхніх компаній, вони були об'єднані одним спільним переконанням: конкуренція зараз безглузда, цифри не мають значення, коли ворог вбиває аудиторію".

Оскільки Україна перетворилася на найгарячішу точку у світі, журналісти в Україні перетворилися на військкорів.

"До українських журналістів приєдналися міжнародні журналісти, багато з яких, на жаль, загинули на передовій. Це жахлива статистика, тому що з початку війни загинуло більше журналістів, ніж за весь минулий рік. Це й огидний злочин Росії, бо журналісти мають бути недоторканними".

Голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення заявила, що з усіх закордонних ЗМІ Польща є однією з перших, хто виходить на зв'язок і надає світові цінну інформацію з України та України. Вона цінує братні пути, і подякувала Польщі та польським засобам масової інформації від імені об'єднаних ЗМІ України.

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