Цифри приголомшують: що відомо про втрати України та РФ на війні

На початку грудня 2024 року президент України повідомив кількість загиблих військовослужбовців на війні. За його словами 43 тисячі воїнів полягло на полі бою. Проте, в іноземних виданнях озвучують свої дані, спираючись на анонімні джерела.

Зокрема, новообраний президент США Дональд Трамп озвучує відмінну від Володимира Зеленського та зазначену в іноземних ЗМІ кількість загиблих українців та росіян на війні.

Детальніше – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Зеленський про втрати серед військових

На початку 2024 року, у лютому президент України Володимир Зеленський розкрив втрати України. Тоді він зазначив, що від початку повномасштабної війни РФ загинула 31 тисяча українських воїнів.

У грудні, Зеленський заявив, що Україна втратила 43 тисячі військових. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", – заявив Зеленський.

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Раніше, в інтерв'ю для Kyodo News президент України розповідав, що кількість загиблих українців сягає менш як 80 тисяч людей.

"Я не можу поділитися цифрами. Дехто нещодавно, здається в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Я хочу сказати, що ні – менше. Набагато менше", – підкреслив очільник держави.

За його словами, наразі невідомо, скільки загинуло українців на окупованих територіях.

ЗМІ пише про мільйон загиблих та поранених українців

За даними видання The Wall Street Journal, кількість загиблих українських військових становить 80 тисяч, а поранених – 400 тисяч.

З посиланням на поінформовані джерела WSJ зазначило, що за понад два з половиною роки війни число загиблих і поранених українців і росіян сягає приблизно одного мільйона осіб. Зокрема, у виданні зазначили, що під час окупації Маріуполя росіянами загинуло понад вісім людей, але точна кількість жертв серед мирного населення залишається невідомою.

Як пише WSJ, вторгнення РФ призвело до втрати України щонайменше 10 мільйонів людей за останні 10 років, включаючи біженців.

За підрахунками видання The Economist на війні, ймовірно загинули не менше 60-100 тисяч українських військових. Можливо, ще 400 тисяч бійців отримали надто серйозні поранення, щоб продовжувати участь у бойових діях. До цих цифр не входять загиблі серед цивільного населення, про які вкрай мало даних. Вважається, що загинули багато десятків тисяч мирних жителів.

За даними вебсайту Ua Losses, від 2022 року загинули щонайменше 60,4 тисячі українських солдатів.

У The New York Times, йшлося про те, що втрати серед ЗСУ ймовірно сягають 57 тисяч людей, що становить половину втрат Росії, однак це суттєві втрати для меншої за чисельністю країни.

РФ знищує українську церкву

Як повідомив президент Зеленський, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 50 українських священнослужителів.

"Дуже багато священників, різних священників були в полоні. Або були вбиті. До слова, 50 вони (росіяни) вбили. І вбили по-різному. Є всі докази, як вони їх катували", – сказав Зеленський.

Як зазначив глава держави, окупанти катували священників тільки за те, що вони повинні були служити патріархові РПЦ Кирилу. Ці священники відмовлялися служити РПЦ. За це окупанти їх розстрілювали, зазначив Зеленський.

Зокрема, росіяни зруйнували близько 700 церков.

Росіяни вбили понад сотню військовополонених за рік

Дмитро Лубінець, уповноважений ВРУ з прав людини, повідомив, що Росіяни розстріляли 109 українських військовополонених за 2024 рік.

Як зазначив Лубінець, за попередні роки вдалося зафіксувати 177 випадків розстрілу.

"Якщо за попередні роки вдалося зафіксувати загальну кількість 177, то ви розумієте, що порівнюючи з 2024 роком, це було зроблено багато менше", – сказав він.

Втрати росіян у війні

У листопадовому звіті видання Wall Street Journal йшлося, що на війні загинули до 200 тисяч російських військових, а поранених – близько 400 тисяч осіб.

У Міноборони України повідомили, що листопад 2024 року став рекордним для втрат російської армії. Щодо живої сили, то ворог втратив 45 720 вбитими та пораненими, що становить три мотострілецькі дивізії сухопутних військ.

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Зеленський, коментуючи втрати ворога, зазначав, що вони перевищують 750 тисяч людей, а це: 198 тисяч убитих росіян та понад 550 тисяч поранених.

"Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного", – зауважив глава держави.

За даними Генштабу загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 12 грудня склали 758 730 тисяч осіб.

Згідно зі звітом американського Інституту вивчення війни (ISW), у листопаді РФ втрачала за день 1523 людини за добу.

Крім цього, 28 листопада війська РФ вперше зазнали понад дві тисячі втрат за один день. Загальні втрати окупантів РФ у листопаді склали 45 690 солдатів.

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Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі, Зокрема, у грудні противник в середньому за добу втрачає на Покровському напрямку близько 400 осіб (ураховуючи вбитих та поранених).

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія втратила 700 тисяч осіб від лютого 2022 року і "змарнувала" понад $200 мільярдів на війну.

Висока ціна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що з лютого 2022 року кількість втрат у результаті російсько-української повномасштабної війни перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими, цитує "Європейська правда" його промову в Брюсселі 12 грудня

Рютте зазначив, що війна в Україні щоденно призводить до нових руйнувань та смертей. За його словами, понад 10 тисяч людей щотижня вбивають та ранять окупанти.

"Понад мільйон втрат з лютого 2022 року. Путін намагається стерти Україну з мапи", – сказав Рютте.

Також він зазначив, що втрати Росії сягнули 700 тисяч людей.

"Ситуація на фронті змінюється повільно і за дуже високу ціну для росіян. Вони вже втратили 700 тисяч людей (загиблими) та пораненими. Цей місяць – рекордний за кількістю російських втрат", – сказав генсек НАТО.

Трамп порівняв втрати України та Росії на війні

Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп повідомив, що на війні Україна втратила 400 тисяч воїнів, а РФ – 600 тисяч. За його словами, ці втрати є безглуздими, тому слід негайно припинити вогонь та почати переговори.

В інтерв’ю виданню Time він ствердив, що втрати російської окупаційної армії та Сил оборони України у війні за останній місяць були приблизно однаковими.

“Нещодавно (інтерв’ю було записано 25 листопада цього року, – ТСН.ua) я мав зустріч із групою людей з уряду, які поінформували мене про кількість загиблих солдатів, які були вбиті за останній місяць. Ці цифри приголомшують – як росіян, так і українців, і підсумки досить рівні”, — стверджував Трамп.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про ймовірність перекидання російських солдатів із Сирії на війну проти України.

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