Цифри шалені: британська розвідка оцінила втрати російської армії

До 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч, прогнозують розвідники.

Росія зазнає шалених втрат у війні проти України. З такими темпами до 2025 року загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За даними розвідників, 2023 року середні щоденні втрати росіян в особовому складі, вбитими й пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж 2022 року.

"Це зростання щоденних втрат, про які повідомляє українська сторона, майже напевно є свідченням деградації російських сил і їхнього перетворення на "масову армію" нижчої якості та більшої кількості після "часткової мобілізації" резервістів у вересні 2022 року. Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів", – зазначає розвідка.

Аналітики зауважують, що якщо поточні темпи втрат зберігатимуться протягом 2024 року, до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч. Розвідка нагадує, що за 9 років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати російських загарбників на 30 грудня склали 358 270 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 750 окупантів. Також знищено десятки одиниць ворожої техніки.

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