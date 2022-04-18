Цифрова блокада РФ триває: техкомпанії запровадили нові санкції проти Росії – Мінцифри

Компанії залишають російський ринок.

В Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває. Наразі технологічні компанії запроваджують нові санкції проти РФ, яка вороже вторглася на українські території.

Які санкції запровадили компанії проти Росії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

Застосунок "Альфа-банку" видалили з Google Play.

ЮMoney видалено з Google Play. Раніше встановлений застосунок працює як завжди, також всі можливості ЮMoney доступні у вебверсії та мобільній версії сайту. Наразі у Мінцифри чекають на видалення додатку з App Store.

Paramount припиняє показ телеканалів у Росії. До списку цих каналів входить MTV і Nickelodeon.

Втім, влада РФ й сама допомагає компаніям покидати російський ринок. Загалом, підконтрольні Кремлю Яндекс і VK видалили Instagram і Facebook з пошукової видачі. Як зазначили у Мінцифрі, залізний купол над країною поступово накривається.

"Наша команда продовжує зупиняти компанії, які лицемірно залишаються в Росії і підтримують її економіку, і таким чином спонсорують війну, вбивства дітей та мирного населення", - зазначили у Мінцифрі.

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