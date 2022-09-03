"Цікавий випадок": Арестович повідомив про шалені втрати окупантів і дії їхнього командування

Після удару з боку ЗСУ по одному зі спецпідрозділів російських військ на Херсонському напрямку 2 вересня командири окупантів уперше не порахували кількість вбитого особового складу.

Втрати окупантів насправді зашкалюють.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером та юристом Марком Фейгіним.

"Зафіксовано один цікавий випадок. Вчора накрили дуже багато російських військових в одному розташуванні. За деякими даними, це була база одного зі спецпідрозділів... Вперше відзначено випадок, коли російське командування не порахувало вбитих, команда була. Можливо, це було пов'язано з тим, що вони очікували повторного удару, але команда була завантажити та вивезти, не рахуючи фізично. Зашкалюють втрати", – розповів Арестович.

Нагадаємо, раніше радник ОП повідомляв, що щоденні втрати окупантів значно зросли і становлять 300-350 осіб загиблими. Найбільше – на Херсонському напрямку.

Зауважимо, українська розвідка перехопила телефонну розмову одного із загарбників, у якій той розповів дружині, що із 300 піхотинців живими лишилося 72, інші – або "200", або "300".

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