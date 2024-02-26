Ціль – Часів Яр: росіяни посилюють просування на Бахмутському напрямку – військовий

Військовий розповів про просування окупаційної армії РФ.
Окупаційні війська Росії посилюють просування на Бахмутському напрямку – ворог захопив східну околицю населеного пункту Іванівське (під Бахмутом - ред.) і продовжує там утримувати позиції.
Про це в ефірі телемарафону розповів командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, полковник Сергій Сідорін.
"Найгарячішими точками є населені пункти Іванівське та територія південніше Богданівки, де, на жаль, противник мав частковий успіх – захопив східну околицю населеного пункту Іванівське і продовжує там утримувати позиції", - сказав Сідорін.
Він також зазначив, що росіяни на Бахмутському напрямку нарощують свої зусилля для проведення наступальних дій.
За словами Сідоріна, ворог буде намагатися надалі просунутися та захопити Часів Яр і звідти контролювати прилеглі населені пункти та територію, що значно ускладнить "наші маневри, наші переміщення і ситуація буде доволі важкою".
Він додав, що у ворога багато резервів та техніки.
Нагадаємо, Сили оборони відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки.
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