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Ціль – Часів Яр: росіяни посилюють просування на Бахмутському напрямку – військовий

Ціль – Часів Яр: росіяни посилюють просування на Бахмутському напрямку – військовий

Позиції окупантів під Бахмутом / Фото: скриншот

Військовий розповів про просування окупаційної армії РФ.

Окупаційні війська Росії посилюють просування на Бахмутському напрямку – ворог захопив східну околицю населеного пункту Іванівське (під Бахмутом - ред.) і продовжує там утримувати позиції.   

Про це в ефірі телемарафону розповів командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, полковник Сергій Сідорін. 

"Найгарячішими точками є населені пункти Іванівське та територія південніше Богданівки, де, на жаль, противник мав частковий успіх – захопив східну околицю населеного пункту Іванівське і продовжує там утримувати позиції", - сказав Сідорін.

Він також зазначив, що росіяни на Бахмутському напрямку нарощують свої зусилля для проведення наступальних дій. 

За словами Сідоріна, ворог буде намагатися надалі просунутися та захопити Часів Яр і звідти контролювати прилеглі населені пункти та територію, що значно ускладнить "наші маневри, наші переміщення і ситуація буде доволі важкою".

Він додав, що у ворога багато резервів та техніки.

Нагадаємо, Сили оборони відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки. 

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