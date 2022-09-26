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Ціль номер один: Зеленський розповів, на якій ділянці фронту зараз найскладніша ситуація

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Ціль номер один: Зеленський розповів, на якій ділянці фронту зараз найскладніша ситуація

Фото: Associated Press

Для України Донбас - це ціль номер один на фронті.

Саме на Донеччині зараз найскладніша ситуація, ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати ворога.

Про це 26 вересня під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Головна увага – оперативній ситуації на передовій. Заслухали головнокомандувача, командувачів, керівника розвідки, міністра оборони. Обговорили застосування окупантами нових озброєнь, зокрема іранських безпілотників. У постійному робочому режимі працюємо над забезпеченням наших воїнів зброєю та боєприпасами. Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані із застосуванням високоточної зброї. Це один із базових пріоритетів. Особливо гостра ситуація – на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один", - сказав президент.

Нагадаємо, у Міноборони України повідомили про ситуацію із зимовою формою для ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6158
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