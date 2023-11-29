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Ціль уражена: Гвардія наступу знищила місце дислокації окупантів на Донеччині

Ціль уражена: Гвардія наступу знищила місце дислокації окупантів на Донеччині

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
423
Час на прочитання
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Ціль уражена: Гвардія наступу знищила місце дислокації окупантів на Донеччині

Робота артилеристів Гвардії наступу на Донеччині / Фото: скриншот

Українські військові нищать ворога на Донеччині.

Артилеристи бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили місце дислокації особового складу окупаційної армії Росії на Лиманському напрямку, на Донеччині

На відео показано, як військові здійснили пуск з з артилерійської установки, після цього дрон зафіксував прицільне ураження ворога.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 1140 військових армії РФ. Ворог також втратив 15 танків та 27 бойових броньованих машин.

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Гвардія наступу знищила місце дислокації окупантів на Донеччині

Гвардія наступу знищила місце дислокації окупантів на Донеччині

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Дата публікації
Перегляди
423
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