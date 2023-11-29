Ціль уражена: Гвардія наступу знищила місце дислокації окупантів на Донеччині

Українські військові нищать ворога на Донеччині.
Артилеристи бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили місце дислокації особового складу окупаційної армії Росії на Лиманському напрямку, на Донеччині.
На відео показано, як військові здійснили пуск з з артилерійської установки, після цього дрон зафіксував прицільне ураження ворога.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 1140 військових армії РФ. Ворог також втратив 15 танків та 27 бойових броньованих машин.
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