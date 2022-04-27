Ціла військова частина окупантів відмовилась воювати в Україні (аудіо) - СБУ

Все більше окупантів бунтують і відмовляються йти на війну в Україну.

Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис розмови російських військових, у якій один із окупантів розповідає, що все більше військових РФ починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

Особливо це стосується тих окупантів, яких відправили на перегрупування після того, як їхні підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ.

"Нас 22-го вивели, и наша частина не захотіла назада повертататися, зрозумів? Типу відмовники, зрозумів?" – розповідає окупант.

За його словами, після доукомплектації в Росії повертатися на війну в Україну відмовилася ціла військова частина.

"У нас (в полку – ред.) було 60 танків, залишилось 10, роз*бали нас... Половина - в полоні, половина 200-і та 300-і. Коли виводитимуть – також не зрозуміло... Говорили 24-го – ніх*я, уже сказали 26-го – така ж х*йня, і остання дата, скоріш за все, – це 6 травня", - говорить росіянин.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову окупантів, у якій тій нарікають на великі втрати.

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