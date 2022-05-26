Ціле місто на Дніпропетровщині через борги може залишитись без води: люди не сплачують початку війни

Ціле місто на Дніпропетровщині через борги може залишитись без води: люди не сплачують початку війни

Ціле місто Новомосковськ на Дніпропетровщині може залишитися без води або з погодинною її подачею і це при тому, що бойових дій на його території – немає.

Там мешкають близько сімдесяти тисяч жителів, які заборгували водоканалу 11 мільйонів гривень. Половина суми набігла за останні три місяці, йдеться в ТСН.

Юлія миє посуд поспіхом, бо намагається економити. За воду їхня родина із трьох людей сплачує мінімум 500 гривень на місяць. Їм пощастило, обоє з чоловіком працюють, тож боргів не накопичують.

«Є такі розмови, що зараз війна і війна все спише, я вважаю, що це помилка, нам дуже пощастило, хоч ми і знаходимось недалеко від фронту, але у нас є всі комунальні блага»,- каже жінка.

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У дворі сусідки Юлії саме обговорюють проблему можливого зневоднення, а заодно і високі тарифи, низький тиск у трубах і неспроможність людей через війну повністю сплачувати за комуналку. «Тариф дуже високий, 46 гривень у нас тариф, це лише холодна вода», - кажуть люди.

На помпувальній станції Новомосковська воду із обласного центру перекачують у місто і навколишні села. Однак невдовзі агрегати можуть зупиняться. «Можлива зупинка постачання електроенергії, також може бути обмеження подачі води», - зазначаються на станції.

Адже борг населення від початку повномасштабного вторгнення стрімко зростає.«За 2021 рік заборгованість населення зросла на 6,2 мільйони гривень, а за 3 місяці 2022 року на 5,9 мільйона гривень», - кажуть на місцевому водоканалі.

Новомосковськ винен Дніпроводоканалу майже 11 мільйонів гривень, повернути вимагають вже і попереджають – не сплатите борг, вода буде лише кілька годин на добу. «Почнемо працювати більш жорстко з тими, хто навмисно не платить за воду, маючи на це можливість. Хто у Новомосковську, хто має роботу, має дохід, хто є підприємством і за воду не сплачує», - твердить міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

Зараз хоч і діє заборона на повне відключення комунальних послуг однак сплачувати за комірне мають і внутрішньо-переміщені особи і ті, хто виїхали за кордон пояснюють юристи. Звільняються від комуналки, лише ті, хто через війну втратив квартиру чи будинок.