"Цілеспрямований терор": Зеленський розповів, як російські окупанти знищують все українське

Навіть наявність будь-якої української символіки була приводом для того, щоб військові РФ вбивали мирних жителів.

У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Румунії.

Під час виступу перед румунським парламентом очільник нашої держави розповів про звірства російських окупаційних військ в Україні. За його словами, будь-що українське могло спонукати окупантів до катувань і вбивств місцевого населення.

"Нам відомо про цілеспрямовані вбивства вчителів, вихователів на тимчасово окупованій території. Нам відомо про цілеспрямований терор проти усіх, кого окупанти розглядали як активістів, як людей, пов’язаних з армією.

Навіть просто присутність в квартирі людини національної символіки України, державного прапора або герба, вже була для окупантів приводом для того, щоб вбити цю людину або принаймні погрожувати вбивством", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Румунії

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