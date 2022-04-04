"Цілеспрямований терор": Зеленський розповів, як російські окупанти знищують все українське

Навіть наявність будь-якої української символіки була приводом для того, щоб військові РФ вбивали мирних жителів.
У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Румунії.
Під час виступу перед румунським парламентом очільник нашої держави розповів про звірства російських окупаційних військ в Україні. За його словами, будь-що українське могло спонукати окупантів до катувань і вбивств місцевого населення.
"Нам відомо про цілеспрямовані вбивства вчителів, вихователів на тимчасово окупованій території. Нам відомо про цілеспрямований терор проти усіх, кого окупанти розглядали як активістів, як людей, пов’язаних з армією.
Навіть просто присутність в квартирі людини національної символіки України, державного прапора або герба, вже була для окупантів приводом для того, щоб вбити цю людину або принаймні погрожувати вбивством", - сказав Зеленський.
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