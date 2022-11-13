"Цілеспрямовано б'ють": армія РФ зрешетила лікарню та пологовий будинок у Торецьку (фото)

Окупанти намагаються зробити життя на Донеччині нестерпним, каже Кириленко.

Війська країни-терористки Росії 13 листопада обстріляли лікарню, пологовий будинок та профілакторій у Торецьку.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, минулося, на щастя, без постраждалих. Внаслідок обстрілу РФ цивільні будівлі серйозно пошкоджені.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі. Заклади охорони здоров'я, які ми довго будували та відновлювали, вони руйнують в одну мить. Ворог прагне зробити життя на Донеччині нестерпним", - написав Кириленко.

Голова ОВА наголосив, що Росія буде відповідати за всі свої злочини.

Ситуація на Донеччині

Війська РФ кілька місяців поспіль намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині. Але попри перевагу у чисельності, українські захисники міцно тримають оборону.

За даними речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, епіцентром війни є східний фронт, а особливо Донеччина. На Бахмутському і Авдіївському напрямках росіяни б'ють зі всіх різновидів озброєння.

Вдень 13 листопада російська армія завдала ракетного удару по місту Курахове. Ракета РФ влучила у двоповерховий будинок. Внаслідок удару окупантів пошкоджено ще два сусідніх житлові будинки та адміністративну будівлю, одна людина отримала поранення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація складна по всьому фронту, проте особливо важко на Донеччині. Проте, глава держави зауважив, що крок за кроком військові рухаються до повернення українського прапора до усіх наших міст й громад.

За добу 7 листопада російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині. Під вогнем були житлові будинки, є загиблі та поранені.

Під час вечірнього звернення 12 листопада Володимир Зеленський подякував ЗСУ за мужність в обороні та звільненні України. Український лідер зазначив, що найгарячіші ділянки фронту зараз це Павлівка, Мар'їнка, Первомайське і Авдіївка і подякував підрозділам, які зараз тримають там оборону.

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