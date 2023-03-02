Цілі не міняються: які у російських окупантів плани щодо Донеччини та Києва

Інформаційне поле зараз дуже переповнене. Українці очікували чогось 24 лютого. Потім з’явилася інформація про те, що до початку чи до кінця березня росіяни спробують вийти на кордони Донеччини та Луганщини. Однак ми цього не бачимо.

Плани Росії щодо України не змінилися. У окупантів є так званий план “мінімум”, якого їм потрібно досягти.

Про це ТСН.ua розповів офіцер Армії оборони Ізраїлю, інструктор ГО “Українська оборона” Ігаль Левін.

“Плани у них не змінювалися. У Росії є програма “мінімум” — вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також програма "максимум" — захоплення Києва та підкорення України. Тут нічого не змінилося. Ми бачимо те, що відбувається під Вугледаром. Багато в чому це місто є ключем до окупації повністю Донеччини. Але нічого у них не вийшло, їх розбили. Бої тривають досі, ворог намагається наступати. Все, чим погрожували, сталося. Просто досі не вдалося”, - розповів Ігаль Левін.

Нагадаємо, що навесні 2023-го російський президент-диктатор Володимир Путін планував підписати капітуляцію України.

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