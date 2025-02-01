Цілі Путіна амбітні: Financial Times оцінив ймовірність завершення війни в Україні

Як зазначає FT, вирішальне значення має ворожість Путіна до українського суверенітету, по суті, до української національної ідентичності.

Цілі президента РФ Володимира Путіна в Україні настільки амбітні, що, хоча тимчасове припинення бойових дій може бути можливим, міцного врегулювання буде надзвичайно важко досягти.

Про це пише Financial Times.

"Цілі війни Росії в Україні з 2014 року полягали в тому, щоб підірвати суверенітет України і взяти повний політичний контроль над країною", – заявив Фредрік Лейдквіст зі Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень.

Як зазначає FT, вирішальне значення має ворожість Путіна до українського суверенітету, по суті, до української національної ідентичності.

Водночас наголошується, що протягом останнього року українські сили вели проти Росії здебільшого оборонну війну на виснаження. Але, навіть попри поступове просування окупантів на сході України, думки про те, чи виграє РФ війну, розходяться.

На думку ексзаступниці міністра оборони України Аліни Фролової, занадто багато уваги приділяється "видимим операціям на суші", де Росія, схоже, справді має перевагу. Однак, як вона акцентувала, у повітрі, на морі, у космосі та в кіберопераціях Україна принаймні утримує свої позиції або навіть переважає.

Вірить у перспективи України і верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.

"Я не турбуюся, що Україна може раптово програти. Я не бачу потенціалу для масштабного (російського – ред.) прориву... Зрештою, є причина, чому Росія перекинула тисячі й тисячі солдатів із Північної Кореї... Я думаю, ми продовжимо спостерігати цю напругу між бажанням атакувати й нестачею живої сили з боку росіян", – наголосив він.

Financial Times із посиланням на звіт для Міжнародної кризової групи зазначає, що втрати особового складу та труднощі з набором новобранців також є серйозними проблемами і для України, і це підтверджують військові.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог вважає за можливе домогтися припинення вогню та постійного миру в Україні протягом місяців, а не років.

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