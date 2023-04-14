"Цілі СВО досягнуті": ватажок "вагнерівців" Пригожин закликав припинити війну проти України

Пригожин заявив, що Росія знищила велику кількість чоловічого населення України та захопила значну територію, тому цілі СВО" можна вважати виконаними".

Керівник російської терористичної ПВК "Вагнера" Євген Пригожин закликав припинити війну проти України, оскільки "цілі спецоперації були досягнуті".

Про це інформує УНІАН.

Він заявив, шо "ідеальним варіантом" зараз було б оголосити про припинення бойових дій проти України та заявити, що "цілі спецоперації" біли виконані.

"Ідеальний варіант — це оголосити про закінчення "СВО", повідомити всім про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала, і в якомусь сенсі ми справді їх досягли", - заявив він.

Пригожин пояснив таке рішення тим, що Росія вже "перемолола велику кількість" українських військових та захопила велику кількість територій.

"Теоретично Росія цю жирну точку вже отримала шляхом знищення великої частини активного чоловічого населення України шляхом залякування іншої її частини, яка втекла до Європи" Росія відрізала Азовське та великий шматок Чорного моря, захопила жирний шматок території України та створила сухопутний коридор до Криму. Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися, захилитися на тих територіях, які вже є", – запропонував терорист.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Євген Пригожин може згорнути операції "вагнерівців" в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що витік секретних документів Пентагону виявив масштабний конфлікт між силовими структурами Росії.

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