"Цілилися у дітей": в атакованому готелі у Запоріжжі працював дитячий табір

У готелі в Запоріжжі, який армія РФ обстріляла 10 серпня, удень працював дитячий табір.

Про це інформує Міністерство оборони України у Twitter.

"Вони цілилися в дітей. У готелі Reikartz у Запоріжжі, який зазнав ракетного обстрілу російських терористів, був дитячий табір денного перебування для дітей віком від шести до 13 років", – ідеться в повідомленні.

За даними Міністерства, табір працював щоденно до 18:00.

"Обстріл почався о 19.00. Одна людина загинула, 16 осіб дістали поранення. Тільки диво часу врятувало сьогодні дітей від російських убивць", – розповіли у відомстві.

Додамо, що про деталі обстрілу розповів президент Володимир Зеленський.

В ООН засудили російську ракетну атаку на Запоріжжя, внаслідок якої було пошкоджено готель "Reikartz".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

⚡❗ Запоріжжя вчергове нещадно обстріли!!! Загиблі та поранені!

Читайте також: