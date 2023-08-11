"Цілилися у дітей": в атакованому готелі у Запоріжжі працював дитячий табір

Внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла кількість жертв.
У готелі в Запоріжжі, який армія РФ обстріляла 10 серпня, удень працював дитячий табір.
Про це інформує Міністерство оборони України у Twitter.
"Вони цілилися в дітей. У готелі Reikartz у Запоріжжі, який зазнав ракетного обстрілу російських терористів, був дитячий табір денного перебування для дітей віком від шести до 13 років", – ідеться в повідомленні.
За даними Міністерства, табір працював щоденно до 18:00.
"Обстріл почався о 19.00. Одна людина загинула, 16 осіб дістали поранення. Тільки диво часу врятувало сьогодні дітей від російських убивць", – розповіли у відомстві.
Додамо, що про деталі обстрілу розповів президент Володимир Зеленський.
В ООН засудили російську ракетну атаку на Запоріжжя, внаслідок якої було пошкоджено готель "Reikartz".
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⚡❗ Запоріжжя вчергове нещадно обстріли!!! Загиблі та поранені!
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