"Цілий день ганяли і наздогнали": у Миколаївській області розгромили сотні одиниць бойової техніки терористів РФ

"Цілий день ганяли і наздогнали": у Миколаївській області розгромили сотні одиниць бойової техніки терористів РФ

Окупанти за день зазнали чимало втрат.

У Миколаївській області українські захисники завдали нищівної шкоди російським терористам. За два дні оборони українським захисникам вдалося розбити 245 одиниць техніки армії РФ в Куйбишеве, 30 вертольотів, багато особового складу та БТРів і бензовозів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram увечері 3 березня.

"За два дні відпрацювання аеродрому та військової бази біля Херсона в Куйбишевому вдалося знищити близько 245 одиниць техніки противника, а також особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів. То була стратегічна база окупантів. Дякуємо Херсону за допомогу", - йдеться в його повідомленні.

Крім того, за його словами, 3 березня українські захисники протягом дня "ганялися за колонами ворогів і наздогнали" - одну колону із Пісків, другу - біля Баштанки. Нині там ними займаються мисливці.

"Гарний день, добре відпрацювали. У нас втрат нуль, дякувати Богу. А от у окупантів багато", - додав Кім.