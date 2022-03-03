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"Цілий день ганяли і наздогнали": у Миколаївській області розгромили сотні одиниць бойової техніки терористів РФ

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"Цілий день ганяли і наздогнали": у Миколаївській області розгромили сотні одиниць бойової техніки терористів РФ

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Окупанти за день зазнали чимало втрат.

У Миколаївській області українські захисники завдали нищівної шкоди російським терористам. За два дні оборони українським захисникам вдалося розбити 245 одиниць техніки армії РФ в Куйбишеве, 30 вертольотів, багато особового складу та БТРів і бензовозів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram увечері 3 березня.

"За два дні відпрацювання аеродрому та військової бази біля Херсона в Куйбишевому вдалося знищити близько 245 одиниць техніки противника, а також особовий склад, величезні обсяги палива та 30 вертольотів. То була стратегічна база окупантів. Дякуємо Херсону за допомогу", - йдеться в його повідомленні.

Крім того, за його словами, 3 березня українські захисники протягом дня "ганялися за колонами ворогів і наздогнали" - одну колону із Пісків, другу - біля Баштанки. Нині там ними займаються мисливці.

"Гарний день, добре відпрацювали. У нас втрат нуль, дякувати Богу. А от у окупантів багато", - додав Кім.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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