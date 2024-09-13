Цілком можливо, що ми відійдемо на нашу територію: майор запасу НГУ оцінив ситуацію на Курщині

За словами ветерана російсько-української війни, ймовірно, що операція ЗСУ на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.

Операція на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

"Виникає запитання, звідки росіяни отримали важку техніку. З півночі є річка Сейм, де були підірвані мости. Неодноразово ми чули від нашого військово-політичного керівництва, що це був рейд. Тобто почали використовувати слово "рейд". Рейд означає, що військові підрозділи заходять на територію і потім залишають місто. Рейд – це рух туди-сюди без затримання", – пояснив Гетьман.

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За словами ветерана російсько-української війни, ймовірно, що операція ЗСУ на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.

"Є багато складових цієї операції, і можна вважати, що всі вони досягли успіху. Тому я не впевнений, що ми будемо, як то кажуть, "впиратися рогом". Якщо росіяни зосередять там велику кількість живої сили та техніки, цілком ймовірно, що ми відійдемо на наші території", – зауважив Гетьман.

Нагадаємо, аналітики ISW заявляють, що росіяни пішли у контратаки в Курській області, ЗСУ втрачають позиції. Наразі ситуація у регіоні нестабільна.

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