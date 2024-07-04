Цілодобовий постійний штурм: військовий про атаки "мобіків" з окупованих територій біля Торецька

За словами бійця, ситуація на Торецькому напрямку дуже складна. Окупанти вже понад тиждень проводять інтенсивні штурмові дії.

На Торецькому напрямку окупанти кидають у бій як гарматне мʼясо примусово мобілізованих з окупованих територій України.

Про це заявив військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав, передає "Еспресо".

РФ намагається прорватися до Торецька

За словами бійця, ситуація на Торецькому напрямку дуже складна. Окупанти вже понад тиждень проводять інтенсивні штурмові дії. Ворог рухається великими піхотними групами без застосування техніки, бо розуміє, що техніка буде одразу знищена артилерією Сил оборони.

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"Вони продовжують намагатися прорватись до міста Торецьк. Зараз винятково стійкість особового складу та професійність командирів дозволяє стримувати противника на Торецькому напрямку", – розповів військовий Станіслав.

Також він наголосив, що противник має чисельну перевагу в особовому складі, засобах артилерії та в авіації. За словами військовослужбовця, окупанти накопичили чималі резерви на Торецькому напрямку для активних бойових дій.

Боєць зауважив, що росіяни штурмують постійно й цілодобово. Тому всі бойові дії на Торецькому напрямку нагадують один постійний штурм.

Ворог закидує фронт "гарматним м'ясом" з окупованих територій"

"Користуються окупанти своєю перевагою в особовому складі для того, щоб спробувати просуватись з усіх напрямків. Окупанти зосередили на Торецькому напрямку ВПК, які вони створювали раніше, і, за даними розвідки, велику кількість примусово мобілізованих громадян України з тимчасово окупованих територій, зокрема з Донецька. Окупанти використовують примусово мобілізованих як гарматне мʼясо", – додав він.

Раніше повідомлялося, що під Торецьком росіяни атакували евакуаційне авто, поранені двоє парамедиків.

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