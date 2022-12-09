Цілодобовий штурм Бахмута і околиць додає роботи військовим медикам, які працюють на межі

Одне з місць, де в районі Бахмута за життя борються зі смертю, - військовий медичний стабілізаційний пункт.

На північ від Бахмута російські окупанти різко збільшили наступальні зусилля своєї піхоти, також різко зросла інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів на всій ділянці від Сіверська і аж до Торецька, йдеться в ТСН.

У самому Бахмуті, щодоби спалахують житлові будинки і люди, які дотепер залишаються у місті, на вулицю виходять лише у разі нагальної потреби. Водночас, до військових медичних стабілізаційних пунктів, просто під обстрілами везуть і поранених військових, і постраждалих від російських обстрілів цивільних.

У селах розташованих південніше Бахмута у цілодобовому режимі точиться безупина війна. “Буває затихає на пів години, не довше. Зранку до вечора - це стабільно. Ночі буває, не часто, але буває стрільба йде”, - розповідає військовослужбовець ЗСУ “Сонце”.

Під цілодобовим вогнем важкої російської артилерії, танків та мінометів і сам Бахмут. На північно-східних околицях не замовкає артилерійська канонада. Ворожі, важкі снаряди лягають просто поміж житлової забудови з інтенсивністю - пів десятка на хвилину. Вулиці у місті майже безлюдні. Спалених автівок та влучань у житлові споруди тут тепер у сотні разів більше, ніж живих людей. Ті, хто наважується вийти на вулицю під звуки артилерійської канонади, шукають дрова для вуличного ж багаття, винятково так тут тепер готують їжу, або крокують до місць, де можна отримати “гуманітарку”, або ж саморобними возиками возять пластикові пляшки. Буквально кожен такий вихід на вулицю, для містян - відчайдушні перегоні наввипередки зі смертю.

Одне з місць, де в районі Бахмута за життя борються зі смертю, - військовий медичний стабілізаційний пункт. “Ми нікому не відмовляємо у допомозі. Привозили і цивільних, і дітям, і дорослим з важкими травмами”, - кажуть місцеві медики.

Коли тільки розгорнули свій стабпункт наприкінці лютого на Луганщині, кажуть медики 24-ої королівської бригади, чимало часу довелося провести на підлозі. “Ми почали розгортати свої стабілізаційні пункти, то перший місяць було дуже складно, воно гримало набагато гучніше. І, ми більший час лежали на підлозі”, - каже лікар-анестезіолог стабілізаційного пункту 24 ОМБр Борис Кабаков.

Траплялося, коли російські літаки залітали через лінію фронту й скидали бомби просто на медичні пункти, підлога геть не рятувала. “У нас був стабпункт і туди прилетіла авіабомба. По будівлі і тоді, на жаль, загинули декілька хлопців”, - додає лікар-травматолог Юрій Чередник

Ускладнюється робота, коли починаються обстріли і території поблизу. “Коли йдуть масові поступлення людей - по 70-80 людей, на пацієнта є 10-15 хвилин”, - розповідають лікарі.

Ще швидше доводиться працювати тепер, коли ворог по багато разів на добу штурмує українську лінію оборони навколо Бахмута. Поранених українських бійців везуть до стабпункту просто із окопів. Багато у чому, зізнаються лікарі стабілізаційного пункту, життя воїнів залежить від бойових медиків, що перебувають поруч із нашими військовими на нулі. “Бойовий медик має зробити дві речі - це зупинка кровотечі, по можливості, якщо є можливість - знеболення. І по безпечнішій дорозі доставити сюди”, - зазначає лікар стабілізаційного пункту 24 ОМБр Богдан Бойчук.

Вони можуть, запевняють медики, багато чого, тут в одній команді працюють і анестезіологи, і хірурги, і травматологи. Всі, як один до лютого були цивільними лікарями. Та правила військової-польової медицини вимагають насамперед, зробити усе, аби поранений потрапив до стаціонарного шпиталю живим. “Ми маємо тут зробити все можливе, щоби колеги вже на госпітальному етапі, могли надати спеціалізовану допомогу пацієнту а не, вибачте - вже критичному, або втраченому пацієнту”, - пояснює лікар стабілізаційного пункту 24 ОМБр Богдан Бойчук.

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