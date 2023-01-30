"Цим скористалася РФ": в ISW пояснили, як затримки Заходу в наданні зброї Україні вплинули на перебіг війни

Україна могла б вести успішні контрнаступальні операції після звільнення ЗСУ Херсона 11 листопада 2022 року і тим самим позбавити росіян можливості відновити свої сили, якби західні партнери вчасно надали необхідне озброєння. Наразі бойові дії перейшли до позиційної війни.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який опубліковано вранці 30 січня.

Там вказують, що росіяни володіли ініціативою і вели наступ від 24 лютого до 3 липня 2022 року, після чого їхні атаки досягли кульмінації. Тоді ініціативу перехопила українська сторона та розпочала широкомасштабні контрнаступи в серпні, які продовжилися до звільнення Херсона 11 листопада.

"Відтоді Україна не змогла розпочати новий великий контрнаступ, дозволивши бойовим діям перейти у позиційну війну та надання росіянам можливості відновити ініціативу, якщо вони захочуть, і підняти планку для майбутніх українських контрнаступів, навіть якщо вони цього не зроблять. Схема доставки західної допомоги значно сформувала схему цієї війни", - зазначають в ISW.

За словами фахівців Інституту, фактори, властиві українським військовим та українським політичним рішенням, також сприяли затримці контрнаступів. Крім того, важливо і те, що Україна не має значної вітчизняної військової промисловості, до якої можна було б звернутися у відсутність підтримки Заходу.

"Затримки з наданням Україні західних систем дальнього вогню, передових систем протиповітряної оборони та танків обмежили здатність України скористатися можливостями для проведення більших контрнаступальних операцій, створеними недоліками та невдачами російських військових операцій", - заявили аналітики.

Вони наголошують, що індикатори того, що російські наступи досягнуть кульмінації та що західна зброя знадобиться у великих масштабах, чітко з’явилися наприкінці травня та в червні. Зважаючи на це, в ISW переконані, що західні країни мали б працювати над переведенням України повністю на сучасне озброєння ще на початку літа 2022 року, адже доставлення зброї і навчання потребує часу.

В ISW вважають, якби Захід почав працювати над повним переходом України на західні системи, коли необхідність цього стала очевидною влітку 2022 року, можна було створити умови, які дозволили б Україні продовжувати контрнаступальні операції після Херсона і тим самим позбавити росіян можливості відновити свої сили.

"Росіяни скористалися цими затримками та невдачами, щоб отримати вигоду з вікон уразливості власних поразок і некомпетентності, спричинених мобілізацією живої сили та обладнання та початком раціоналізації власних сил. Вони відновили свій наступ на Бахмут наприкінці липня, хоча він набрав обертів лише у жовтні-листопаді. Наступ у Бахмуті збігся з повітряною кампанією проти української цивільної інфраструктури, яка почалася 10 жовтня та використовувала російські запаси високоточних ракет, а також безпілотники, які Москва придбала в Ірану. І Бахмутська операція, і ракетно-безпілотна кампанія чинили тиск на Україну, що відволікало від зусиль з підготовки до подальших контрнаступів", - додають аналітики.

Наприкінець в ISW констатували: "Т аким чином, постійні затримки в постачанні західного матеріального забезпечення, коли ставало очевидним, що воно є чи незабаром буде потрібним, сприяли затягуванню війни". Фахівці додали, що звичайно, це не єдина причина такого затягування, але, на їхню думку, Захід має визнати внесок, який зробили ці затримки у перешкоджання можливості України швидше звільняти більшу частину своєї території.

Нагадаємо, експерти ISW раніше виокремили три ключові етапи повномасштабного російського вторгнення до України.

Як повідомляли раніше аналітики ISW, російські сили намагаються перешкодити Україні відновити ініціативу, можливо, напередодні запланованого "рішучого" наступу Росії на Донбасі. Окупанти хочуть провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких, за їхнім планом, має стати захоплення всього Донбасу.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков має намір найближчими тижнями говорити з партнерами про надання Україні винищувачів. Він сподівається, що отримає позитивне рішення, адже Україні для ефективної боротьби з російськими окупантами необхідне озброєння.

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