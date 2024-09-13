Ціна Курської операції: українські військові розповіли, чи вартий наступ важких зусиль

Військові наголошують, що можливість дати Росії відчути війну на власній шкірі варта усіх зусиль та втрат.
Курська операція ЗСУ стала важким випробуванням для українських військових. Вони зазнають втрат на ворожій території, як і на інших ділянках фронту. Але попри всі складнощі, навіть після отриманих поранень, більшість з них впевнені, що Курська операція того варта.
Про це пише CNN.
На початку вересня західним журналістам вдалося поспілкувалися з 14 військовослужбовцями Сил оборони, які брали участь у боях на Курщині. Четверо з них проходять лікування після отриманих поранень, а решта досі воюють на території РФ. Серед співрозмовників журналістів були представники п’яти різних підрозділів – піхотинці, оператори дронів, водії бронетехніки, сапери та військові інженери.
Видання зазначає, що кожен з цих військових назвав наступ на Курщину "важкою операцією".
"Вони сказали, що через п’ять тижнів [від початку Курської операції – ред.] ситуація стала складнішою, а деякі навіть поставили під сумнів рішення розпочати вторгнення в той час, коли Україні непросто дається захист ключових міст на сході країни", – пише CNN.
Але водночас співрозмовники видання наголосили, що "можливість дати Росії відчути війну на власній шкірі варта всього цього болю".
"Буде все важче й важче. Буде більше артилерійського вогню, більше солдатів, будуть дуже великі й важкі бої, але ми повинні робити все можливе, щоб покращити наше становище. Україна хоче миру, але миру, коли ми переможемо, а не коли зазнаємо поразки.", — сказав військовий на псевдо "Джміль", який відновлюється у Сумах після поранення.
Він додав, що РФ стягує багато військ у Курську область, а в Силах оборони України "багато вбитих хлопців і багато знищеної техніки".
Водночас Джміль зауважив, що прорив ЗСУ у Курській області значно підняв бойовий дух у війську, "ставши першим великим стратегічним здобутком Києва після звільнення Херсона в листопаді 2022 року.
"Це було гарне відчуття. Росія — одна з найбільших країн за територією, за населенням, за розміром армії. І вони мають ядерну зброю. У нас не так багато людей, і ми воюємо 10 років, відколи Росія напала на нас та окупувала деякі частини Луганської та Донецької областей, І тепер ми побачили, що навіть після всього цього ми можемо атакувати територію Росії та сказати всьому світові: "Не бійтеся. Будьте хоробрими. Будь сильними й кмітливими"", – додав він.
Командир Джміля на псевдо "Холод", який командує батальйоном "Нахтіґаль", додав, що українські сили на Курщині взяли в полон багато росіян. Він зазначив, що це було важке завдання, але операція стала "великою і відчутною перемогою, яка була дуже потрібна і віталася в Україні".
Видання пише, що українські військові визнають свої численні втрати, але не розкривають конкретних цифр. За словами одного зі співрозмовників видання, з його берців можна було б зібрати "чимало зразків ДНК, на жаль, української".
За словами військового на псевдо "Фін", виконання завдань командування ускладнюється тим, операція відбувається на незнайомій ворожій території, в той час, як інші ділянки фронту в Україні вивчені дуже добре за 2,5 роки повномасштабної війни.
Один з членів екіпажу БТР розповів журналістам, що його підрозділ перекинули у Курську область з Часового Яру, де він міг їздити між позиціями "із зав’язаними очима", а на ворожій території одного разу навіть заблукав через погану видимість і незнання місцевості.
В інших підрозділах також розповіли, що навігація та зв’язок між підрозділами є серйозною проблемою у Курській області через глушіння GPS з боку росіян. Тому українці здебільшого розраховують на інтернет від Starlink, однак на російській території є певні "дірки", де він теж не працює.
Ще однією проблемою, як не дивно, стала тривала посуха у регіони. Внаслідок цього під час пересування важкої бронетехніки у повітря здіймаються хмари пилу, що значно погіршує видимість й принаймні одного разу призвело до зіткнення двох одиниць української бронетехніки.
Один з поранених солдатів, з яким спілкувалися журналісти, зазначив, що якби Курська операція була легкою, "ви б не бачили машин медичної евакуації, що їздять дорогою туди-сюди".
Військові, які зараз воюють у Курській області кажуть, що до останнього не могли собі уявити, що війну вдасться хоча б частково перенести на територію держави-агресорки. Вони також наголошують, що сумнівів у доцільності цієї місії у війську немає.
"Це війна. Ми солдати, і ми маємо зробити все можливе, щоб захистити нашу країну. Це частина великого плану, і я не ставлю питання, чому я тут", – зауважив Джміль.
Нагадаємо, Курська операція стала важливим кроком у стримуванні агресивних планів Росії на півночі України. Президент України Володимир Зеленський розповів про важливі результати Курської операції, яка допомогла зірвати плани російських військ щодо захоплення північних регіонів України.
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