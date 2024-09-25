Перемогу над Росією ціною знищення половини населення України навряд чи можна вважати перемогою - президент Чехії

Петро Павло заявив, що перемогу над Росією ціною знищення половини українців навряд чи можна вважати перемогою.

Президент Чехії Петро Павло під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку у вівторок, 24 вересня, сказав, що якщо президент Зеленський представить план припинення російської агресії проти України, його потрібно буде оцінити та зробити все можливе для досягнення цих цілей, але не за будь-яку ціну. .

Про це пише Ceske Noviny.

Павел підтвердив свою позицію, висловлену днем раніше, в інтерв'ю The New York Times. Він наголосив, що всім необхідно враховувати свої реальні можливості. У тому числі й Україна має реалістично оцінювати свої військові цілі та, можливо, погодитись з тим, що частина її території може залишитися під контролем Росії, принаймні тимчасово. За словами чеського президента, це відбиває його довгостроковий підхід до проблеми війни в Україні.

"Я не сказав нічого такого, чого не говорив уже давно. Ще на торішній конференції в Мюнхені я застерігав від завищення нереалістичних очікувань", – наголосив Петро Павло.

На думку чеського президента, надії на те, що війна завершиться чистою перемогою України за кілька тижнів чи місяців, можуть виявитися дуже небезпечними для всіх.

"Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні її територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні реалістично оцінювати тимчасові рамки й те, якою ціною ця мета може бути досягнута", – сказав він.

За його словами, "перемогу над Росією ціною знищення половини населення України навряд чи можна вважати перемогою".

Нагадаємо, у МЗС України відреагували на заяву президента Чехії щодо окупації території України. Українські дипломати наголосили, що виведення російських окупаційних військ із суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є обов'язковим пунктом завершення війни.

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