"Ціна поразки вища за ціну боротьби" - Залужний про героїчну битву під Крутами і нинішній спротив РФ

Залужний провів паралелі між 1918 та 2022 роками і зауважив, що Україна не зупиниться, доки не вижене віковічного ворога зі своєї землі.

Зараз українські воїни гідно продовжують справу героїв Крут, які поклали свої життя задля незалежності України. Ціна боротьби за вільну державу - висока. але ціна поразки - значно вища.

Про це Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний написав у Facebook з нагоди роковин бою під Крутами.

Залужний зауважив, що як взимку 1918-го, так і 2022-го, коли російські окупанти розпочали широкомасштабний наступ, кращі з кращих стали на захист України.

"Памʼять робить нас сильнішими. Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали", - йдеться в повідомленні Залужного.

Головнокомандувач наголосив, що ціна боротьби висока. Втім, уроки історії показали всім, що ціна поразки значно вища.

"Тому ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі. Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення", - підсумував Залужний.

До слова, сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв Крут — студентів-добровольців, які без бойового досвіду, знаючи, що мають мало шансів на перемогу, стали на захист Батьківщини і дали гідний бій більшовикам. Понад 500 юнаків намагалися зупинити багатотисячний більшовицький наступ. Їм вдалося виграли потрібний час для української держави.

Детально про цей історичний день і героїчну битву українських юнаків читайте за цим посиланням.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.