Ціна війни проти України: як в Росії збільшились військові кладовища – супутникові фото

Лише на одному з кладовищ в Росії кількість могили зросла в чотири рази за два роки.

Супутникові знімки, на яких зафіксовано масштабне розширення військових кладовищ в Росії, доводять "величезну ціну" війни в Україні для армії диктатора Володимира Путіна.

Про це пише The Telegraph із посиланням на заяви експертів і фото Maxar Technologies.

На фотографіях видно, що кількість поховань на кладовищі, яке пов’язане з елітними російськими підрозділами, такими як Гвардійська повітряно-десантна дивізія, Гвардійська моторизована дивізія та група найманців ПВК "Вагнер", суттєво зросла після початку вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Так, зображення лише однієї частини Тульського кладовища, показують, що кількість могил зросла приблизно в чотири рази від жовтня 2021 року по квітень 2023 року.

Кількість могил на Тульському кладовищі у жовтні 2021 року / Фото: Maxar Technologies

Кількість могил на Тульському кладовищі у квітні 2023 року / Фото: Maxar Technologies

За цей час на прилеглому Богородському кладовищі було прибудовано абсолютно нову ділянку, яка, судячи з усього, збільшилася втричі.

Кількість могил на Богородському кладовищі у жовтні 2021 року / Фото: Maxar Technologies

Кількість могил на Богородському кладовищі у квітні 2023 року / Фото: Maxar Technologies

"Обидва розташовані недалеко від Рязані на заході Росії, де базуються підрозділи 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Війська цієї дивізії брали участь у перших боях війни в Україні, а потім брали участь в операціях у районі Бахмута разом із військами "Вагнера", - йдеться в публікації.

Колишній офіцер розвідки британської армії і фахівець із планування НАТО, полковник Філіп Інгрем каже, що ці фото "вражають". Вони показують "величезну ціну, яку платять російські призовники".

"Я не здивований явним зростанням кладовищ біля баз, оскільки Росія наразі втрачає понад 900 військових на день за мінімальних територіальних здобутків. Про це свідчать втрати росіян у битві за Авдіївку, де загинуло понад 16 тисяч їхніх солдатів".

Оцінки кількості загиблих російських військових на війні в Україні дуже різняться. Нещодавнє дослідження російських ЗМІ, зокрема "Медіазони" та "Медузи" показало, що станом на кінець 2023 року їх кількість досягла 88 000.

Вони базували свої цифри на публічних некрологах та офіційних записах про спадщину.

Ця оцінка збігається з даними Міністерства оборони Британії, яке вважає, що загинули до 70 000 солдат армії РФ.

США вважають, що ця цифра може сягати 120 000, тоді як президент України Володимир Зеленський минулого місяця припустив, що це 180 000.

Росія традиційно офіційних даних про загиблих не повідомляє.

Згідно з останнім дослідженням The Economist, близько чверті загиблих російських солдатів перебували у регулярних військових частинах, ще чверть – новомобілізовані війська або добровольці, а решта – засуджені, у складі приватних груп або невідомі.

"Реальність для росіян полягає в тому, що збільшення розміру цих кладовищ не повністю відображає справжню кількість загиблих", - сказав полковник Філіп Інгрем.

"Багато тіл залишилися там, де вони впали на полі бою. Одужання і репатріація загиблих росіян не є пріоритетом, оскільки це розкриє справжні масштаби жертв та позбавляє уряд Росії від виплати компенсації сім’ям. Цього року, найімовірніше, загальні втрати з обох сторін сягнуть мільйона. Я вважаю, що кладовища або знову виростуть у розмірах, або доведеться будувати нові", - додав він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 10 березня 2024 року ЗСУ ліквідували близько 424 060 російських солдатів.

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