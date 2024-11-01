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Ціна вторгнення РФ до України: Коваленко оцінив втрати особового складу росіян

Ціна вторгнення РФ до України: Коваленко оцінив втрати особового складу росіян

З початку 2024 року російська окупаційна армія втратила 336 400 осіб / Фото: Getty Images

За 2024 рік втрати російських окупаційних військ в Україні перевищать 400 тисяч людей.

Кількість убитих росіян у війні з Україною за 10 місяців 2024 року вже зрівнялася із втратами особового складу росармії за 2022-23 роки.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Коваленко навів цифри офіційної статистики щодо втрат особового складу російської окупаційної армії:

  • 2022 рік — 92 920 росіян;
  • 2023 рік – 253 290 окупантів;
  • 2024 (з січня по жовтень) — 336 400 осіб.

"Нескладно зробити елементарний прогноз, що за 2024 рік втрати російських окупаційних військ в Україні перевищать 400 тисяч тіл. І це буде більше, ніж сумарні втрати російської армії за 2022 і 2023 рік", — зазначив експерт.

Коваленко зазначив, що зростають не лише чисельні втрати особового складу росіян, а й ціна кожного метра української землі у життях окупантів.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ. Станом на ранок 1 листопада 2024 року ЗСУ знищили 696 410 солдатів армії Російської Федерації.

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