Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади – п'ять авіаударів по ній за добу – Маляр

Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні - п'ять авіаударів по бригаді за добу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram 21 серпня.

Маляр наголосила, що за несанкціоноване поширення такої інформації встановлена кримінальна відповідальність - ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

"Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років", - зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські о купанти атакують на трьох напрямках.

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